Сильные холода стали причиной нарушения в западных сетях «Якутскэнерго»

Сильные холода стали причиной натяжения проводов и четырех нарушений в западных сетях ПАО «Якутскэнерго» вчера, 18 января. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Слоик.

Четыре нарушения в западных сетях произошли из-за сильных морозов, установившихся в регионе, которые способствовали сильному натяжению проводов. Менее чем за сутки сотрудникам компании удалось восстановить сети, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате аварии на подстанции «Советская» в Казани около 100 тыс. человек остались без света. После отключения электроэнергии 180 человек застряли в лифтах. Также наблюдалась частичная остановка наземного транспорта.