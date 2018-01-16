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Подачу электричества в обесточенные дома восстановили в Казани

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Восстановительные работы по энергоснабжению завершены в Казани. Начата подача электричества. Об этом сообщил представитель организации «Сетевая компания».

По его словам, электричество уже подано на все объекты во всех районах Казани. Кроме того, сотрудники энергосетевой компании выезжают на дом к некоторым гражданам, у которых в домах установлены коммутационные аппараты, чтобы включить их, сообщает ProKazan.ru.

Причиной отключения электроэнергии, в результате которой около 100 тыс. человек остались без света, стала авария на подстанции «Советская». В результате происшествия 180 человек застряли в лифтах, частично остановился наземный транспорт. На данный момент выяснение обстоятельств аварии продолжается.

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