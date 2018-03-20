В Японии задержали контрабандисток в золотых бюстгальтерах на 27 млн рублей

В международном аэропорту японского города Хакодатэ (префектура Хоккайдо) задержали трех контрабандисток, в бюстгальтерах которых находилось золото на 50 млн йен (27 млн рублей). Об этом сообщило издание Japan Times.

Женщины прилетели в Японию с Тайваня. В бюстгальтерах со специальными потайными карманами они пытались провести шесть золотых пластин, размером в 11 см и весом в 1,75 кг каждая.

Свою вину контрабандистки полностью признали. По их словам, заняться нелегальным бизнесом из убедил знакомый мужчина, с которым их познакомил приятель.

Согласно законодательству Японии, при ввозе в страну золота взимается очень высокий налог –– более 200 тыс. йен (порядка 110 тыс. рублей).

Все цены на драгметалл в стране формируются с учетом налога, поэтому прибыль от продажи контрабандного золота очень высока.

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