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На Украине контрабандист попытался сбить пограничников на внедорожнике

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Мужчина на внедорожнике пытался наехать на сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Волынской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники открыли предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Однако после этого водитель развернул внедорожник в другую сторону и попытался скрыться. Проехав два километра, он покинул автомобиль и попытался убежать.

Позже выяснилось, что водитель, который пытался наехать на пограничников в Волынской области, оказался местным жителем. По предварительным данным, он занимался контрабандой и перевозил 2740 пачек сигарет.

Ранее сообщалось, что в Сумской области вблизи границы с Россией Госпогранслужба Украины задержала нелегальный груз сыра.

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