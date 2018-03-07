Китайские таможенники задержали 14 подозреваемых в контрабанде морепродуктов

Таможенники в китайском городе Гуанчжоу задержали 14 человек по подозрению в контрабанде морепродуктов. Об этом пишет агентство Xinhua.

Расследование незаконного ввоза морепродуктов, в том числе морского леща, скумбрии и креветок из Индонезии, Эквадора и ряда африканских стран, в Китай началось еще в первой половине 2017 года.

В рамках этого дело было изъято 20 т морепродуктов общей стоимостью 100 млн юаней ($15,8 млн). Рейды по задержанию предполагаемых преступников проводились в городах Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ухань.

В начале февраля президент Филиппин Родриго Дутерте организовал показательное уничтожение люксовых автомобилей, ввезенных в страну контрабандой. Машины общей стоимостью почти $2 млн раздавили катком.