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Ученые предсказали наступление «смертоносной жары» в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Neal Waters
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Американские ученые пришли к выводу, что изменения климата приведут к наступлению экстремальной жары в Калифорнии и на юго-западе США в 2020 году. Исследование опубликовано на портале EurekAlert!.

Ученые из Школы морских и атмосферных наук в Майами отметили, что основной причиной изменения климатических условий в мире стала деятельность человека.

В своем исследовании они использовали климатические модели и погодные данные, собранные в период с 1900 по 2010 годы. На основе этого они спрогнозировали рост температуры воздуха в летний период до конца XXI века.

Как экстремальная жара определялись периоды в три и более дней, когда температура достигала рекордно высоких отметок.

В итоге исследователи сделали выводы, что из-за глобального потепления в 2030 году в районе Великих озер и Великих равнин (к 2050 году) возникнут тепловые волны. Это может привести к увеличению смертности среди чувствительных к жаре людей.

В январе известный британский физик Стивен Хокинг заявил, что глобальное потепление способно создать «адские» условия жизни на Земле и превратить нашу планету в Венеру.

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