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Дудь нашел способ сбрить усы проигравшего пари Грудинина

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Видеоблогер и журналист Юрий Дудь придумал способ побрить Павла Грудинина, с которым перед выборами президента РФ поспорил «на усы».

Блогер предложил пользователям сети новую игру, в которой они могут побрить любого из них.

В начале февраля в своей передаче «вДудь» журналист и кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин заключили пари. Политик согласился сбрить усы в случае, если получит на выборах менее 15%. При этом, если отметка будет достигнута, Дудь обязался побриться налысо.

18 марта на выборах Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей и проиграл пари. Однако выполнять условия он не торопится, несмотря на напоминание Дудя в Twitter.

«Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными… то я сразу при нем побреюсь», — заявил кандидат от КПРФ.

В ответ видеоблогер в Twitter поделился ссылкой на игру.

«А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — написали создатели игры.

20 марта сообщалось, что прошедшие в воскресенье выборы были признаны международными наблюдателями и представителями ОБСЕ честными и прозрачными. При этом МИД Великобритании всё равно нашел причины раскритиковать Москву.

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