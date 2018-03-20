Лондон проигнорировал положительные оценки ОБСЕ и раскритиковал выборы в РФ

МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором избирательно перечислил только несколько замечаний из доклада ОБСЕ о прошедших президентских выборах в России.

При этом британское внешнеполитическое ведомство проигнорировало положительные оценки ОБСЕ и ту часть многостраничного доклада, где говорится, что «Центральная избирательная комиссия провела выборы эффективно и прозрачно, а день голосования прошел организованно».

«Мы продолжим призывать российское руководство к соблюдению своих международных обязательств перед Советом Европы и ОБСЕ по обеспечению уважения к правам человека и фундаментальным свободам, включая свободу выражения мнений», –– цитирует ТАСС представителя МИДа.

После выборов наблюдатель из США Клайн Престон назвал их честными, открытыми и заслуживающими доверия.

«Они прошли в соответствии с международными нормами», — подчеркнул Престон.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По последним данным ЦИК, явка составила 67%. После обработки 99,84% итоговых протоколов действующий президент России Владимир Путин побеждает, набирая 76,66%.