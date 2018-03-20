Западная пресса отметила триумф Путина на президентских выборах

Западная пресса отметила триумф Путина на выборах президента России. «Нью-Йорк Таймс» подчеркнула предсказуемость итогоа голосования. О победе за явным преимуществом говорит телеканал CNN. Французская Le Mode отмечает, что действующий президент показал свой лучший результат на выборах. Газета французских правых Le Figaro пишет, что явка на выборах президента РФ оказалась выше, чем в 2012 году. В западной прессе то и дело проскакивает мысль, что теперь необходимо простаивать нормальные отношения с Россией при вновь избранном лидере.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.