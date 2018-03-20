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«Росатом» хочет заняться утилизацией мобильных телефонов и ноутбуков

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Фото: Global Look Press/Caro/Geilert
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Госкопорация «Росатом» намерена заняться переработкой электронных устройств – мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров, в платах которых содержатся редкоземельные металлы. Об этом говорится на сайте закупок организации.

Линия для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы и другие вторичные продукты будет смонтирована на опытном химико-технологическом заводе АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ВНИИХТ), сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что из старых плат можно извлекать золото, серебро и палладий и, кроме того, их переработка позволит избежать загрязнение окружающий среды.

12 февраля стало известно, что Госкорпорация «Росатом» намерена до конца 2018 года начать серийное производство разработанного в компании промышленного 3D-принтера второго поколения.

Производство 3D-принтеров «Росатома» будет вестись в Новоуральске. Стоимость отечественного аппарата будет на 20% ниже зарубежных аналогов при более высоких характеристиках.

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