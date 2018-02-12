Прямой эфир

«Росатом» намерен запустить серийное производство 3D-принтеров

0
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкорпорация «Росатом» намерена до конца 2018 года начать серийное производство разработанного в компании промышленного 3D-принтера второго поколения. Об этом заявил первый замглавы АО «Наука и инновации» Алексей Дуб.

Он был назначен генеральным директором учрежденной «Росатомом» специализированной компании для развития трехмерной печати — ООО «Русатом — Аддитивные Технологии» («РусАТ»). 

Дуб отметил, что производство 3D-принтеров «Росатома» будет вестись в Новоуральске. По его словам, стоимость отечественного аппарата будет на 20% ниже зарубежных аналогов при более высоких характеристиках.

Стратегической целью компании «РусАТ» является «выручка до 50 млрд рублей к 2025 году и 1,5% доля на мировом рынке» 3D-печати, говорится на сайте АО «ТВЭЛ». 

Как сообщал портал iz.ru, группа ученых из Томского государственного университета (ТГУ) намерена к 2020 году создать прототип 3D-принтера, работающего на основе акустической левитации. Устройство сможет создавать трехмерные объекты методом управляемой левитации и группировки частиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две компании вышли из проекта «Росатома» по первой в Турции АЭС
Ученые научились печатать гибкую электронику расплавленным металлом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017