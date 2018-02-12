«Росатом» намерен запустить серийное производство 3D-принтеров

Госкорпорация «Росатом» намерена до конца 2018 года начать серийное производство разработанного в компании промышленного 3D-принтера второго поколения. Об этом заявил первый замглавы АО «Наука и инновации» Алексей Дуб.

Он был назначен генеральным директором учрежденной «Росатомом» специализированной компании для развития трехмерной печати — ООО «Русатом — Аддитивные Технологии» («РусАТ»).

Дуб отметил, что производство 3D-принтеров «Росатома» будет вестись в Новоуральске. По его словам, стоимость отечественного аппарата будет на 20% ниже зарубежных аналогов при более высоких характеристиках.

Стратегической целью компании «РусАТ» является «выручка до 50 млрд рублей к 2025 году и 1,5% доля на мировом рынке» 3D-печати, говорится на сайте АО «ТВЭЛ».

Как сообщал портал iz.ru, группа ученых из Томского государственного университета (ТГУ) намерена к 2020 году создать прототип 3D-принтера, работающего на основе акустической левитации. Устройство сможет создавать трехмерные объекты методом управляемой левитации и группировки частиц.