«Росатом» продолжит сотрудничать с ЦЕРН, несмотря на отказ РФ от членства в организации

Госкорпорация «Росатом» будет поставлять в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) необходимое оборудование, несмотря на отказ России от вступления в организацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

«Росатом» поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в ЦЕРН оборудование при соответствующем заказе», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что отзыв Россией заявки на вступление в организацию никак не повлияет на осуществление научных проектов в атомной сфере с участием представителей других стран.

В пресс-службе ЦЕРН также сообщили, что сотрудничество организации с Москвой продолжится.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В нее входят 22 страны. Основным проектом ЦЕРН на сегодняшний день является большой адронный коллайдер.