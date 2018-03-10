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«Росатом» продолжит сотрудничать с ЦЕРН, несмотря на отказ РФ от членства в организации

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Госкорпорация «Росатом» будет поставлять в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) необходимое оборудование, несмотря на отказ России от вступления в организацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

«Росатом» поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в ЦЕРН оборудование при соответствующем заказе», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что отзыв Россией заявки на вступление в организацию никак не повлияет на осуществление научных проектов в атомной сфере с участием представителей других стран.

В пресс-службе ЦЕРН также сообщили, что сотрудничество организации с Москвой продолжится

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В нее входят 22 страны. Основным проектом ЦЕРН на сегодняшний день является большой адронный коллайдер. 

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