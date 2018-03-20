Порядка 12,5% населения Венесуэлы покинули страну на фоне кризиса

Число беженцев из Венесуэлы, составило около 12,5 %жителей страны – 4 млн человек из 32 млн. Об этом заявила во вторник, 20 марта, неправительственная организация Норвежский совет по беженцам.

«Соседние страны, такие как Колумбия, Эквадор и Панама уже превзошли свои возможности (по приему беженцев) из-за огромного числа семей, которые прибывают ежедневно. Власти нам говорят, что им нужна международная помощь в этой ситуации», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Основная причина бегства – инфляция, отсутствие лекарств и товаров, политические репрессии, считают в совете.

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4000%. При этом темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

11 марта в Управлении ООН по делам беженцев призвали страны, в которые чаще всего мигрируют венесуэльцы, обеспечить им доступ на свою территорию и предоставить надлежащую защиту.