Прямой эфир

Порядка 12,5% населения Венесуэлы покинули страну на фоне кризиса

0
Фото: REUTERS/Jaime Saldarriaga
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число беженцев из Венесуэлы, составило около 12,5 %жителей страны – 4 млн человек из 32 млн. Об этом заявила во вторник, 20 марта, неправительственная организация Норвежский совет по беженцам.

«Соседние страны, такие как Колумбия, Эквадор и Панама уже превзошли свои возможности (по приему беженцев) из-за огромного числа семей, которые прибывают ежедневно. Власти нам говорят, что им нужна международная помощь в этой ситуации», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Основная причина бегства – инфляция, отсутствие лекарств и товаров, политические репрессии, считают в совете.

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4000%. При этом темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

11 марта в Управлении ООН по делам беженцев призвали страны, в которые чаще всего мигрируют венесуэльцы, обеспечить им доступ на свою территорию и предоставить надлежащую защиту. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Венесуэла обвиняет США в нарушении границы воздушного пространства
Альтернативные валюты появились в Венесуэле из-за дефицита наличности

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017