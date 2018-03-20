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Венесуэла обвиняет США в нарушении границы воздушного пространства

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ben Cawthra
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Военно-транспортный самолет США вошел в воздушное пространство Венесуэлы без соответствующего разрешения. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«В субботу [17 марта] был обнаружен самолет Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Hato на острове Кюрасао, он нарушил воздушное пространство над территориальными водами в районе архипелага Лос-Монхес», - цитирует Лопеса агентство «РИА Новости».

Глава ведомства призвал Вашингтон соблюдать международные нормы воздушного права.

19 марта министерство финансов США расширило санкционный список по Венесуэле.  

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