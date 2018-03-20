РФ обвиняет комиссара ООН по правам человека в дискредитации операции в Сирии

Представитель постпредства РФ при ООН Ольга Мозолина осудила участие верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна в политизированной кампании по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте.

«На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?» — цитирует Мозолину агентство «РИА Новости».

Заявление было сделано в ходе неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН, посвященной правам человека в Сирии. Ранее в этот же день, 19 марта, Россия и Китай заблокировали проведение заседания Совбеза по этой теме, указав, что права человека являются предметом повестки дня Совета по правам человека в Женеве, а не СБ ООН.

В ходе неформальной встречи Зейд Раад аль Хуссейн обвинил сирийские власти в применении силы против гражданских лиц. Мозолина отметила, что «Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений».

«Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?» — добавила Мозолина.