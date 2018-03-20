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Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совбеза ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, следует из итогов голосования.

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«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — цитирует «РИА Новости» заместителя постпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.

В свою очередь, китайский представитель Шен Бо также подчеркнул, что все структуры ООН разделяют функции и каждый должен заниматься своими обязанностями.

В результате голосования о проведении заседания «за» высказались восемь стран, против — четыре, в том числе РФ и КНР, еще три государства воздержались.

«Пункт повестки дня не был утвержден, так как не набрал нужное количество голосов», –– заявил председательствующий в СБ в марте голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером.

Инициаторами проведения заседания выступили Великобритания, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что тема прав человека обсуждалась бы в СБ в «контексте других кризисов». По его мнению, «права человека стоят у истоков конфликта» в Сирии, а Дамаск подавляет свободы собственных граждан.

В ответ на это представитель РФ отметил, что Делаттр в своем выступлении не коснулся нарушений, совершаемых экстремистами.

«Это лишь подтверждает наши опасения о глубоко политизированном характере данной инициативы, не имеющем ничего общего с заботой о сирийцах», — сказал Кузьмин.

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