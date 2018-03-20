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США и Саудовская Аравия хотят «заставить РФ заплатить» за поддержку Сирии и Ирана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом способы «заставить Россию заплатить» за Сирию и за предполагаемую поддержку действий Ирана в Йемене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

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«Президент и наследный принц обсудят противостояние дестабилизирующей деятельности Ирана в Сирии, а также мы включим (в обсуждение) роль России в поддержке зверств режима (президента Сирии Башара) Асада в Сирии, попытки России защитить Иран от действий США», –– заявил представитель американской администрации.

Он добавил, что Вашингтон пытался привлечь Тегеран к ответственности за удары баллистическими ракетами по Саудовской Аравии и ОАЭ. Также, по мнению Вашингтона, Иран оказывал помощь нападениям против судоходства в Красном море.

«Дискуссия сосредоточится на том, как совместно заставить Россию заплатить за свою деятельность в Сирии и за поддержку распространения иранских ракет в Йемен. Всё это влечет риск углубления этих кризисов и может привести к большой катастрофе в регионе», –– сказал представитель администрации.

Встреча Трампа и наследного принца запланирована на вторник, 20 марта.

Россия неоднократно отвергала обвинения Вашингтона в «дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке» и отмечала, что решить конфликт в регионе можно только с помощью переговоров. Также Москва подчеркнула, что вопрос урегулирования сирийского кризиса продвинется после выхода из республики иностранных войск, которые незаконно там находятся. Однако США и международная коалиция заявили, что не собираются покидать Сирию.

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