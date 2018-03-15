Песков: Небензя в выступлении в СБ ООН выражал позицию России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в выступлении на заседании Совета безопасности ООН выражал позицию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос представителя СМИ о согласовании заявления постпреда с главой государства, Песков заявил, что Небензя выражал позицию страны и его заявление не должно вызывать сомнений.

Пресс-секретарь напомнил, что Василий Небензя был назначен на пост постоянного представителя России в Организации объединенных наций указом президента РФ и уточнил, что все подробности согласования и работы в данном направлении раскрывать не намерен.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская сторона в среду представила проект заявления Совет Безопасности ООН для прессы по инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.