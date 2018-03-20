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Депутат бундестага заявил о приверженности крымчан России

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Фото: bundestag.de
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Решение о воссоединении полуострова Крым с Россией было принято самими крымчанами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат бундестага Ульрих Ейме на основе результата, с которым Владимир Путин победил на выборах главы государства в Крыму.

«У меня была возможность коротко пообщаться с избирателями. И эти диалоги убедили меня в том, что сами крымчане не сомневаются в своем выборе, сделанном четыре года назад. Результатом, с которым в Крыму победил Владимир Путин, люди показали свою приверженность России», - сказал немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии».

По словам депутата, местные жители заверили его, что «если бы в 2018 году референдум прошел снова, они бы проголосовали точно так же». Ейме отметил, что личный визит помог ему лучше понять события, происходившие в Крыму в марте 2014-го года. Он подчеркнул, что «каждый зарубежный политик должен сформировать свое собственное впечатление о том, как всё происходит в реальности».

В ходе беседы Ейме поделился мнением об организации прошедших выборов и влиянии антироссийской санкционной политики на страны Евросоюза.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Крымчане не сомневаются в выборе, сделанном в 2014 году»

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