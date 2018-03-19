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ЕС отказался признать президентские выборы в Крыму

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму. Соответствующее заявление внешнеполитической службы ЕС в понедельник, 19 марта, приводит ТАСС.

«Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в документе.  

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Комментируя решение Евросоюза, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что оно не имеет ничего общего с реалиями.

«Результат Владимира Путина на полуострове — более 90% в его поддержку — говорит сам за себя. Крым выбрал Россию, Крым выбрал Путина, а не [президента Украины Петра] Порошенко», — подчеркнул парламентарий, добавив, что итоги выборов свидетельствуют и о том, что «ни о какой российской аннексии [региона], как это пытается представить Киев, никогда не шло речи».

Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка на голосовании в Крыму, по данным ТАСС, превысила 71%. 

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее число проголосовавших (96,77%) высказалось за воссоединение с РФ. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Федерации.

Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией. На этом фоне ЕС начал проводить так называемую политику непризнания полуострова в составе РФ. Одним из ее аспектов стало введение санкций в отношении Крыма и Севастополя.

В Москве со своей стороны настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что о возвращении региона Украине не может быть и речи.

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