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В Москве вручили литературные премии «Поэт года» и «Писатель года»

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Фото: poetgoda.ru
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В канун Всемирного дня поэзии в Москве прошла церемония вручения национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года».

Премии вручаются ежегодно с 2011 года лучшим поэтам и писателям из России и зарубежных стран.

Победителей в девяти категориях выбирает жюри.

Обладателем звания «Поэт года» и памятной статуэтки в виде пера стал автор нескольких поэтических книг и фотохудожник Вениамин Голубицкий.

«Писателем года» стал лауреат нескольких конкурсов, автор многочисленных произведений Олег Ларионов.

Помимо этого были названы победители и других номинаций. «Дебютом года» стал поэт Александр Шелухин, лучшим писателем этой же категории стала Александра Натарова.

Главным лириком был признан поэт Иван Малов, в номинации «Юмор» награду получила Дарья Мясникова, а приз за лучшие песни присвоен Любови Сердечной.

Главным детским писателем стал Александр Коротич. Кроме того, писателем года в номинации «Мемуары» стала Галина Одинцова, а главным фантастом года был признан Дмитрий Басов.

Помимо статуэтки победители также получат возможность издавать свои книги при поддержке Российского союза писателей.

19 марта были объявлены лауреаты премии президента в области культуры.

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