Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo

Последнюю запись Дмитрия Хворостовского признали лучшей. На вручении премии BraVo статуэтку

получили родители великого баритона. «Риголетто» в исполнении Хворостовского назвали альбомом года.

На втором этапе премии отмечают достижения в классическом искусстве. В качестве приглашенных гостей в Москву приехали Венсан Кассель с подругой. Французский актер вручил приз Светлане Захаровой за проект Amore.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.