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Названы номинанты премии «Большая книга»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Писатели Виктор Пелевин, Эдуард Лимонов, Дмитрий Глуховский и Павел Басинский вошли список номинантов российской литературной премии «Большая книга».

«Всего на соискание выдвинуто 277 рукописей и книг», — цитирует представителя оргкомитета мероприятия ТАСС.

Отмечается, что в новом сезоне, в отличии от предыдущего, присутствует равное число знаменитых и начинающих авторов.

«Большая книга» является единственной в России литературной премий, которая позволяет состязаться авторам, занимающим принципиально разные позиции.

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