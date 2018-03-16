Названы номинанты премии «Большая книга»

Писатели Виктор Пелевин, Эдуард Лимонов, Дмитрий Глуховский и Павел Басинский вошли список номинантов российской литературной премии «Большая книга».

«Всего на соискание выдвинуто 277 рукописей и книг», — цитирует представителя оргкомитета мероприятия ТАСС.

Отмечается, что в новом сезоне, в отличии от предыдущего, присутствует равное число знаменитых и начинающих авторов.

«Большая книга» является единственной в России литературной премий, которая позволяет состязаться авторам, занимающим принципиально разные позиции.