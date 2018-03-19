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Трех журналистов телеканала «Дождь» внесли в базу данных «Миротворца»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных трех журналистов телеканала «Дождь» из-за посещения ими Крыма — Александру Перепелову, Владислава Пушкарева и Михаила Рубина. Об этом говорится в сообщении ресурса на странице в Facebook.

«Один из них был организатором правонарушения. Причина — сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», — указано в сообщении.

Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» включили народного депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. Ее обвиняют в измене родине.

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