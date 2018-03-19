Главу нижегородского управления ФНС арестовали по делу о взяточничестве

Суд арестовал на два месяца главу управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Нижегородской области Владимира Шелепова, которого подозревают во взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Басманный суд в субботу удовлетворил ходатайство следствия, избрав Шелепову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая», — пояснила собеседница агентства.

Фигуранта дела подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Детали расследования не разглашаются.

Владимир Шелепов возглавляет управление ФНС по Нижегородской области с июля 2015 года. До этого он занимал должность и.о. главы ростовского управления ФНС.

Ранее портал iz.ru писал, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца домашнего ареста бывшему сотруднику Северо-Западной оперативной таможни Захару Сычеву по обвинению в получении взятки.