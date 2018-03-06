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Вожделение связи

Почему за должность регионального почтового чиновника просят взятку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вожделение связи
2018-03-05 16:58:52">
2018-03-05 16:58:52
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Скандал с участием чиновника «Почты России» случился в самом конце февраля в Самаре — Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела кадров регионального управления службы. По версии следствия, за взятку 300 тыс. рублей женщина обещала трудоустроить соискателя на должность начальника Тольяттинского почтамта. Это событие встало в один ряд с другой «почтовой» историей в том же регионе — о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим главой самарского управления казенного предприятия Артура Игрушкина. По версии следствия, главный самарский почтальон заставлял подчиненных строить его личную дачу. Детали антикоррупционных расследований — в материале iz.ru.

О возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере стало известно 1 марта.

«По версии следствия, 22 февраля 2018 года подозреваемая, находясь в служебном кабинете получила часть денежного вознаграждения  в сумме 153 тыс. рублей от общей суммы взятки в 300 тыс.рублей от начальника обособленного  структурного подразделения  «Тольяттинский почтамт» УФПС Самарской области  филиала ФГУП «Почта России» за согласование кандидатуры и последующего назначения на должность начальника обособленного структурного подразделения «Тольяттинский почтамт» УФПС Самарской области  филиала ФГУП «Почта России», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Почта приехала
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В самой организации подтвердили информацию о привлечении к уголовной ответственности сотрудницы. «Отделом безопасности УФПС совместно с сотрудниками МВД Самарской области была пресечена попытка получения незаконного денежного вознаграждения. В настоящее время виновная уволена с предприятия», — сообщили РИА Новости во ФГУП «Почта России», подчеркнув, что после неприятной ситуации усилены меры «по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы и пресечению коррупционных действий».

Как заработать в почтамте?

Криминальная летопись знает примеры самых абсурдных взяток — например, нередки прецеденты, когда потенциальные солдаты-срочники дают деньги чиновниками не для того чтобы уклониться от призыва, а, напротив, чтобы призваться на службу в армию. Но едва ли сразу разберешься, чем привлекательна должность руководителя почтамта. Сотрудник антикоррупционного полицейского подразделения рассказал порталу iz.ru, за какими махинациями были замечены руководители отделений связи.

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«Гипотетически нечистоплотный руководитель может прилично заработать на такой должности. Если брать откровенный криминал, то прежде всего это махинации с выплатами льготникам», — рассказал собеседник портала iz.ru.

В частности, подобный скандал вспыхнул несколько лет назад на том же тольяттинском почтамте. Тогда ревизия выявила серьезные хищения со стороны замруководителя 9-го отделения связи. Ее обвинили в шести эпизодах присвоения средств (ст. 160 УК РФ), не истребованных по причине смерти адресата. По закону в случае кончины пенсионера причитающиеся ему деньги за последний месяц жизни получают наследники. Однако правом этим можно воспользоваться лишь по истечение 6 месяцев. Часто суммы остаются невостребованными.

Злоумышленнице вменили три случая присвоения денег покойников, но сколько их было на самом деле, знает только она сама.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По данным издания augustnews.ru, схема выглядела так: чиновница заполняла бланки переводов и другие документы, расписывалась за умерших получателей пенсий, пособий и даже переводов. Потом брала деньги из кассы, к которой у нее был доступ. 

Жульничество вскрылось после того, как дама, забыв об осторожности, присвоила себе несколько переводов от живых граждан. Люди пришли за своими кровными, и произошел скандал. Часть претензий со стороны потерпевших администрации удалось уладить без вмешательства полиции, но не все пострадавшие захотели мириться с хищениями.  

Еще один распространенный способ поправить свое финансовое состояние, к которому прибегают нечестные главы отделений связи, — оформление на работу «мертвых душ».

«Для регионов эта проблема стоит особенно остро. Причем это беда не только почтовой службы, но и других казенных учреждений», — говорит собеседник портала iz.ru.

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Как сообщало летом прошлого года издание cnews.ru, в ходе внедрения на «Почте России» автоматизированной системы бухгалтерии было выявлено огромное количество несуществующих сотрудников. В некоторых отделениях число таких «почтальонов» было сопоставимо с количеством реально работающих.

«У нас в некоторых отделениях работало 50% «мертвых душ». То есть реальных людей не было, а зарплату они получали. За счет правильного кадрового учета мы от них избавились», — рассказал изданию замгендиректора «Почты России» Сергей Емельченков.

Но есть еще и сопутствующие бонусы для руководителя, в подчинении которого находится целый штат работников. В регионе, где туго с занятостью, даже за скромную должность с окладом 15–20 тыс. рублей человек крепко держится. Особо наглые чиновники используют страх подчиненных потерять работу в личных интересах.

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Наследие бывшего шефа

Стоит напомнить, что самарским управлением почтовой службы правоохранители заинтересовались после неприятной истории с теперь уже бывшим его руководителем — Артуром Игрушкиным.

Подчиненные написали коллективное письмо в правоохранительные органы, в котором сообщили о принуждении их к труду на строительстве личного особняка шефа в селе Малая Царевщина (сразу восемь сотрудников филиала подписали документ).

Сотрудники «Почты России» предположительно проводили для Игрушкина сварочные, плотницкие, погрузочно-разгрузочные работы, ставили ему забор, подводили электричество к дому и делали многое другое для своего непосредственного начальника. Некоторым из них приходилось решать даже бюрократические проблемы, связанные с документальным оформлением разрешений. В частности, ходить по инстанциям для запитки участка электроэнергией и подведения коммуникаций.

«Сотрудникам, привлеченным к строительству личного дома, приходилось выполнять должностные обязанности во внеурочное время, для того чтобы предприятие «Почта России» функционировало в нормальном режиме», — говорится в обращении работников.

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Бывший директор самарского филиала «Почты России» Артур Игрушкин

Фото: «Почта России»
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Утверждается, что инструмент, которым пользовался Игрушкин, чтобы заставить людей даром вкалывать на себя, прост: угроза неприятностями по службе.

«Мы работали под угрозой быть уволенными, хотя многие из нас проработали на предприятии более 15 лет», — рассказывали заявители.

В личных интересах главный почтовик также использовал служебный автомобль, говорится в письме.

Сначала отреагировала прокуратура, назначив проверку. Одновременно о служебном расследовании и временном отстранении заявили и в «Почте России».

В феврале стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера почтовой службы по стать о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил «Коммерсант». Примечательно, что оперативное сопровождение расследования проводит региональное управление ФСБ России.

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