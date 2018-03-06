Вожделение связи

Скандал с участием чиновника «Почты России» случился в самом конце февраля в Самаре — Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела кадров регионального управления службы. По версии следствия, за взятку 300 тыс. рублей женщина обещала трудоустроить соискателя на должность начальника Тольяттинского почтамта. Это событие встало в один ряд с другой «почтовой» историей в том же регионе — о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим главой самарского управления казенного предприятия Артура Игрушкина. По версии следствия, главный самарский почтальон заставлял подчиненных строить его личную дачу. Детали антикоррупционных расследований — в материале iz.ru.

О возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере стало известно 1 марта.

«По версии следствия, 22 февраля 2018 года подозреваемая, находясь в служебном кабинете получила часть денежного вознаграждения в сумме 153 тыс. рублей от общей суммы взятки в 300 тыс.рублей от начальника обособленного структурного подразделения «Тольяттинский почтамт» УФПС Самарской области филиала ФГУП «Почта России» за согласование кандидатуры и последующего назначения на должность начальника обособленного структурного подразделения «Тольяттинский почтамт» УФПС Самарской области филиала ФГУП «Почта России», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

В самой организации подтвердили информацию о привлечении к уголовной ответственности сотрудницы. «Отделом безопасности УФПС совместно с сотрудниками МВД Самарской области была пресечена попытка получения незаконного денежного вознаграждения. В настоящее время виновная уволена с предприятия», — сообщили РИА Новости во ФГУП «Почта России», подчеркнув, что после неприятной ситуации усилены меры «по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы и пресечению коррупционных действий».

Как заработать в почтамте?

Криминальная летопись знает примеры самых абсурдных взяток — например, нередки прецеденты, когда потенциальные солдаты-срочники дают деньги чиновниками не для того чтобы уклониться от призыва, а, напротив, чтобы призваться на службу в армию. Но едва ли сразу разберешься, чем привлекательна должность руководителя почтамта. Сотрудник антикоррупционного полицейского подразделения рассказал порталу iz.ru, за какими махинациями были замечены руководители отделений связи.

«Гипотетически нечистоплотный руководитель может прилично заработать на такой должности. Если брать откровенный криминал, то прежде всего это махинации с выплатами льготникам», — рассказал собеседник портала iz.ru.

В частности, подобный скандал вспыхнул несколько лет назад на том же тольяттинском почтамте. Тогда ревизия выявила серьезные хищения со стороны замруководителя 9-го отделения связи. Ее обвинили в шести эпизодах присвоения средств (ст. 160 УК РФ), не истребованных по причине смерти адресата. По закону в случае кончины пенсионера причитающиеся ему деньги за последний месяц жизни получают наследники. Однако правом этим можно воспользоваться лишь по истечение 6 месяцев. Часто суммы остаются невостребованными.

Злоумышленнице вменили три случая присвоения денег покойников, но сколько их было на самом деле, знает только она сама.

По данным издания augustnews.ru, схема выглядела так: чиновница заполняла бланки переводов и другие документы, расписывалась за умерших получателей пенсий, пособий и даже переводов. Потом брала деньги из кассы, к которой у нее был доступ.

Жульничество вскрылось после того, как дама, забыв об осторожности, присвоила себе несколько переводов от живых граждан. Люди пришли за своими кровными, и произошел скандал. Часть претензий со стороны потерпевших администрации удалось уладить без вмешательства полиции, но не все пострадавшие захотели мириться с хищениями.

Еще один распространенный способ поправить свое финансовое состояние, к которому прибегают нечестные главы отделений связи, — оформление на работу «мертвых душ».

«Для регионов эта проблема стоит особенно остро. Причем это беда не только почтовой службы, но и других казенных учреждений», — говорит собеседник портала iz.ru.

Как сообщало летом прошлого года издание cnews.ru, в ходе внедрения на «Почте России» автоматизированной системы бухгалтерии было выявлено огромное количество несуществующих сотрудников. В некоторых отделениях число таких «почтальонов» было сопоставимо с количеством реально работающих.

«У нас в некоторых отделениях работало 50% «мертвых душ». То есть реальных людей не было, а зарплату они получали. За счет правильного кадрового учета мы от них избавились», — рассказал изданию замгендиректора «Почты России» Сергей Емельченков.

Но есть еще и сопутствующие бонусы для руководителя, в подчинении которого находится целый штат работников. В регионе, где туго с занятостью, даже за скромную должность с окладом 15–20 тыс. рублей человек крепко держится. Особо наглые чиновники используют страх подчиненных потерять работу в личных интересах.

Наследие бывшего шефа

Стоит напомнить, что самарским управлением почтовой службы правоохранители заинтересовались после неприятной истории с теперь уже бывшим его руководителем — Артуром Игрушкиным.

Подчиненные написали коллективное письмо в правоохранительные органы, в котором сообщили о принуждении их к труду на строительстве личного особняка шефа в селе Малая Царевщина (сразу восемь сотрудников филиала подписали документ).

Сотрудники «Почты России» предположительно проводили для Игрушкина сварочные, плотницкие, погрузочно-разгрузочные работы, ставили ему забор, подводили электричество к дому и делали многое другое для своего непосредственного начальника. Некоторым из них приходилось решать даже бюрократические проблемы, связанные с документальным оформлением разрешений. В частности, ходить по инстанциям для запитки участка электроэнергией и подведения коммуникаций.

«Сотрудникам, привлеченным к строительству личного дома, приходилось выполнять должностные обязанности во внеурочное время, для того чтобы предприятие «Почта России» функционировало в нормальном режиме», — говорится в обращении работников.

почта_1 Бывший директор самарского филиала «Почты России» Артур Игрушкин Фото: «Почта России»

Утверждается, что инструмент, которым пользовался Игрушкин, чтобы заставить людей даром вкалывать на себя, прост: угроза неприятностями по службе.

«Мы работали под угрозой быть уволенными, хотя многие из нас проработали на предприятии более 15 лет», — рассказывали заявители.

В личных интересах главный почтовик также использовал служебный автомобль, говорится в письме.

Сначала отреагировала прокуратура, назначив проверку. Одновременно о служебном расследовании и временном отстранении заявили и в «Почте России».

В феврале стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера почтовой службы по стать о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил «Коммерсант». Примечательно, что оперативное сопровождение расследования проводит региональное управление ФСБ России.