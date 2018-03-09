Экс-сотрудника таможни СЗФО отправили под домашний арест по делу о взятке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест на два месяца бывшего сотрудника Северо-Западной оперативной таможни Захара Сычева. Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

«Суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Захара Сычева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», сроком на два месяца», – цитирует объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга ТАСС.

Взятка в 1 млн рублей, переданная через Сычева неустановленному лицу, по мнению следствия, обеспечила возможность перемещать товар через границу в обход таможни.

5 марта столичный суд оштрафовал крупнейшего поставщика вина компанию «Мистраль алко» на 1 млн рублей за взятки таможенникам.