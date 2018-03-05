Прямой эфир

Поставщик вина «Мистраль алко» оштрафован на 1 млн рублей за взятки

0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный суд оштрафовал крупнейшего поставщика вина компанию «Мистраль алко» на 1 млн рублей за взятки таможенникам. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в понедельник, 5 марта.

«Представитель ООО «Мистраль алко», действуя в интересах данного общества, через посредников передала должностным лицам Центральной акцизной таможни денежные средства за оказанное содействие в принятии решения о выдаче в краткие сроки акцизных марок», – говорится на сайте ММТП.

Отмечается, что прокуратура не имеет претензий к работе самой компании.

2 марта суд Тюмени приговорил к штрафу в 2,1 млн рублей, местную жительницу которая предлагала взятку работнику одного из банков. За одобрение на выдачу кредита она предлагала 21 млн рублей. Запрашиваемая сумма кредита составляла 350 млн рублей.

Как установило следствие, 63-летняя женщина в апреле 2017 года подала заявку на получение кредита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура Приморья обжаловала мягкий приговор за растрату 140 млн рублей
Прокуратура запросила для экс-президента Южной Кореи 30 лет тюрьмы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017