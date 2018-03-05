Поставщик вина «Мистраль алко» оштрафован на 1 млн рублей за взятки

Столичный суд оштрафовал крупнейшего поставщика вина компанию «Мистраль алко» на 1 млн рублей за взятки таможенникам. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в понедельник, 5 марта.

«Представитель ООО «Мистраль алко», действуя в интересах данного общества, через посредников передала должностным лицам Центральной акцизной таможни денежные средства за оказанное содействие в принятии решения о выдаче в краткие сроки акцизных марок», – говорится на сайте ММТП.

Отмечается, что прокуратура не имеет претензий к работе самой компании.

2 марта суд Тюмени приговорил к штрафу в 2,1 млн рублей, местную жительницу которая предлагала взятку работнику одного из банков. За одобрение на выдачу кредита она предлагала 21 млн рублей. Запрашиваемая сумма кредита составляла 350 млн рублей.

Как установило следствие, 63-летняя женщина в апреле 2017 года подала заявку на получение кредита.