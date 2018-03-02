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Жительница Тюмени предлагала взятку в 21 млн рублей за выдачу кредита

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Суд Тюмени вынес приговор местной жительнице, которая предлагала взятку работнику одного из банков. За одобрение на выдачу кредита она предлагала 21 млн рублей. Запрашиваемая сумма кредита составляла 350 млн рублей.

Как установило следствие, 63-летняя женщина в апреле 2017 года подала заявку на получение кредита. Он предполагался для ООО «Сибэталон». Однако в предоставленных в банк документах были недостоверные сведения о финансовом положении компании.

После того как в выдаче кредита жительнице Тюмени было отказано, она предложила начальнику банка взятку в размере 2,1 млн рублей. Однако банкир от денег отказался. И тогда женщина увеличила эту сумму до 21 млн рублей. Все действия клиентки банка были зафиксированы, и на их основании было возбуждено уголовное дело.

Теперь женщина должна будет выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. В его погашение у нее взыскали три иномарки, три отечественных автомобиля, грузовую цистерну и прицеп, сообщает портал «Наш город»

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