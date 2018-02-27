Прокуратура запросила для экс-президента Южной Кореи 30 лет тюрьмы

Прокуратура Южной Кореи запросила для экс-президента страны Пак Кын Хе наказания в виде лишения свободы сроком на 30 лет, сообщили СМИ.

По данным агентств Yonhap и Reuters, именно с таким требованием обвинение выступило в ходе продолжающегося рассмотрения дела бывшей главы государства, сообщает «Газета.ру».

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года после объявления импичмента. Ее обвиняют в коррупции, разглашении государственной тайны и превышении полномочий. Согласно выводам стороны обвинения, Пак Кын Хе подверглась влиянию со стороны подруги Чхве Сун Силь, не занимавшей никаких государственных постов. Выяснилось, что она использовала свое влияние на президента для получения пожертвований в свои благотворительные фонды, после чего эти средства отмывались.

Напомним, 13 февраля центральный районный суд Сеула приговорил Чхве Сун Силь, близкую подругу экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе, к двадцати годам тюремного заключения за коррупцию.