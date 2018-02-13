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Подругу бывшего президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Центральный районный суд Сеула приговорил Чхве Сун Силь, близкую подругу экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе, к двадцати годам тюремного заключения за коррупцию.

Как сообщает агентство Yonhap, ей также назначен штраф в размере $16,6 млн.

Напомним, Чхве Сун Силь стала одной из главных подозреваемых по делу о коррупции в высших эшелонах власти Южной Кореи.

По данным следствия, она, не занимая государственных постов, вмешивалась в важнейшие аспекты политики, в том числе в отношения с Северной Кореей. Также она добилась от ряда компаний страны пожертвований в аффилированные с ней фонды Mir и K-Sports, получив таким образом около $72 млн.

Чхве Сун Силь была арестована в ноябре 2016 года. Летом 2017 года она была приговорена к трем годам тюрьмы по делу о давлении, которое женщина оказывала на университет, студентом которого являлась ее дочь Чон Ю Ра.

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