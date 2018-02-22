Прокуратура Приморья обжаловала мягкий приговор за растрату 140 млн рублей
Прокуратуры Приморского края обжаловала мягкий приговор главе КГУП «Приморская краевая аптека» Василию Сысойкину за растрату 140 млн рублей, информацию об этом распространил представитель надзорного ведомства в четверг, 22 февраля.
Чиновника кроме растраты обвиняли в организации личной охраны за счет возглавляемого им предприятия и приговорили к 2 годам колонии общего режима.
«В апелляционной жалобе поставлен вопрос об изменении решения Первореченского районного суда города Владивостока из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания», — цитирует сообщение прокуратуры «РИА Новости».
9 февраля в отношении 33-летней жительницы Шушинского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенное в особо крупном размере». Бухгалтер предприятия сферы ЖКХ присвоила более 2,6 млн рублей организации в Красноярском крае.