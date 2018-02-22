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Прокуратура Приморья обжаловала мягкий приговор за растрату 140 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Прокуратуры Приморского края обжаловала мягкий приговор главе КГУП «Приморская краевая аптека» Василию Сысойкину за растрату 140 млн рублей, информацию об этом распространил представитель надзорного ведомства в четверг, 22 февраля.

Чиновника кроме растраты обвиняли в организации личной охраны за счет возглавляемого им предприятия и приговорили к 2 годам колонии общего режима.

«В апелляционной жалобе поставлен вопрос об изменении решения Первореченского районного суда города Владивостока из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания», — цитирует сообщение прокуратуры «РИА Новости».

9 февраля в отношении 33-летней жительницы Шушинского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенное в особо крупном размере». Бухгалтер предприятия сферы ЖКХ присвоила более 2,6 млн рублей организации в Красноярском крае.

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