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Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника строителям Москвы

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Фото: ТАСС/Юрий Лизунов
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Установку памятника строителям Москвы одобрила комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям. Об этом заявил председатель комиссии Евгений Герасимов.

«Все необходимые документы собраны, никто не против, мы тоже поддерживаем», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Монументально-скульптурную композицию, посвященную истории строительства столицы, планируют установить по адресу на Большой Никитской улице, дом 7, строение 1.

Ранее возведение памятника поддержала комиссия по монументальному искусству.

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