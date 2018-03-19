Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника строителям Москвы

Установку памятника строителям Москвы одобрила комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям. Об этом заявил председатель комиссии Евгений Герасимов.

«Все необходимые документы собраны, никто не против, мы тоже поддерживаем», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Монументально-скульптурную композицию, посвященную истории строительства столицы, планируют установить по адресу на Большой Никитской улице, дом 7, строение 1.

Ранее возведение памятника поддержала комиссия по монументальному искусству.