Более 10 граждан Киргизии удерживали в положении рабов в цехе под Рязанью

Около 100 человек, в том числе 13 граждан Киргизии, трудились в положении рабов в цехе по пошиву одежды под Рязанью. Об этом информирует МВД республики.

Как пишет ТАСС, министерство получило сведения о том, что киргизких граждан незаконно удерживают на территории цеха по пошиву одежды фирмы «Февраль» и не выплачивают им зарплату. После этого ведомство связалось с управлением МВД России по Рязанской области и отделом МВД по Московскому району города Рязань и поставило российских коллег в известность о нарушении законодательства.

Во время визита полицейских на территории предприятия находилось около 100 человек, в том числе 13 киргизских граждан. Они пояснили, что после трудоустройства у них отобрали паспорта и удерживали «на положении рабов».

«Выяснилось, что работники не могли даже выйти за пределы цеха, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность», — пояснили в ведомстве. Кроме того, одна девушка пыталась совершить самоубийство, но руководство предприятия не разрешило вызвать для нее скорую помощь.

На территории фирмы проводятся оперативно-следственные мероприятия, изъяты документы, техника и записи с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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