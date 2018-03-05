Финалистка конкурса «Миссис Россия» попыталась продать знакомую в секс-рабство

Следователи Московского межрегионального СУ на транспорте СК России возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, подозреваемых в попытке продажи знакомой в секс-рабство. Видео допроса опубликовано на YouTube-канале СК.

Как сообщает РЕН ТВ, одна из подозреваемых является финалисткой конкурса «Миссис Россия – 2017».

«По данным следствия, 1 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово злоумышленницы за 1,5 млн рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ», –– говорится в сообщении СК.

По данным следствия, к преступлению злоумышленницы готовились заранее и нашли покупателей через соцсети. Однако в результате оперативных мероприятий обе женщины были задержаны.

Во время допроса одна из подозреваемых, Татьяна П., рассказала, как пыталась организовать продажу девственности знакомой.

«Я приехала сюда, чтобы свести девочку, подруга которой просила познакомить ее с человеком, который поможет ей продать девственность», — заявила задержанная.

Расследование уголовного дела продолжается.