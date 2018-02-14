В Великобритании полицейские освободили из рабства более 30 человек

Полицейские освободили из рабства 36 человек в британском городе Милтон-Кинс и арестовали 15 человек по подозрению в содержании рабов.

Правоохранители сообщили, что выявили криминальную группировку, занимавшуюся незаконной перевозкой людей и наркоторговлей.

«Эта группировка использует автомобильные мойки в качестве ширмы для своей преступной деятельности», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения британской полиции.

В ходе рейда по автомойкам, в котором приняли участие 180 полицейских, было изъято «большое количество кокаина, марихуаны и денежных средств».