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В Великобритании полицейские освободили из рабства более 30 человек

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Фото: Global Look Press/Tim Ireland
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Полицейские освободили из рабства 36 человек в британском городе Милтон-Кинс и арестовали 15 человек по подозрению в содержании рабов.

Правоохранители сообщили, что выявили криминальную группировку, занимавшуюся незаконной перевозкой людей и наркоторговлей. 

«Эта группировка использует автомобильные мойки в качестве ширмы для своей преступной деятельности», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения британской полиции. 

В ходе рейда по автомойкам, в котором приняли участие 180 полицейских, было изъято «большое количество кокаина, марихуаны и денежных средств». 

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