Пассажиров в аэропорту Лондона эвакуировали из-за аварии на летном поле

Пассажиров одного из самолетов в аэропорту Лондона эвакуировали из-за аварии на летном поле. Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта. Подробности инцидента неизвестны, однако сообщается, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека.

По данным издания, два транспортных средства столкнулись на рулежной дорожке. Один из пострадавших сотрудников аэропорта был госпитализирован. В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы.

В пресс-службе аэропорта Хитроу подтвердили информацию о случившемся. Сообщается, что, несмотря на аварию, взлетное поле аэропорта остается открытым. По факту инцидента ведется расследование, к нему подключена полиция.

Hi Alaistair, following an incident on the airfield involving two members of staff, an investigation is underway and we are working with the Police. This incident didn't involve any passengers and is not expected to cause any impact on journeys today.