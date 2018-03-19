Россельхознадзор усилил контроль за продукцией PepsiCo и «Мираторга»

Режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда предприятий ввел Россельхознадзор. Ранее ведомство выявило несоответствия требованиям России и Таможенного Союза продукции PepsiCo» «Черкизово» и «Мираторга», передает ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

Принятые меры, в частности, касаются Тимашевского молочного комбината (принадлежит PepsiCo), в ряженке которого обнаружен сульфаметазин. Усилен контроль за продукцией «Куриное царство» (принадлежит «Черкизово») после выявления в тушке цыпленка-бройлера остатков линкозамидов, и «СК Короча» (принадлежат «Мираторгу»), в связи с выявлением в пельменях ДНК ингредиентов, не заявленных производителем.

Ранее Россельхознадзор заявил о введении временных ограничений на ввоз египетского картофеля с 16 марта из-за обнаруженных в продукте бактерий.