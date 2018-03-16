Молочный рынок России ждет масштабная проверка

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил до 26 марта провести масштабную проверку качества молочной продукции на российском рынке. Такое мероприятие в стране проводится впервые.

В нем будут задействованы Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество.

В рамках проверки в розничных магазинах закупят молоко, сливочное масло и творог, которые затем исследуют в лаборатории.

Данный контроль позволит определить долю фальсификата на российском рынке, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с текстом поручения.

Официально власти пока не комментируют эту информацию.