Прямой эфир

Роскачество составило рейтинг кефира

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество обнаружило нарушения, в том числе кишечную палочку и плесень, в 19 из 36 образцов самых популярных марок кефира. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно результатам экспертизы, в кефире шести марок — «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Молочные продукты из Дубровки», «Молочный комбинат «Ставропольский», «Солнышко Кубани» и «Околица» — выявлено превышение количества бактерий, а именно кишечной палочки и плесени.

Кроме того, установлено, что пять производителей кефира («Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Деревенское молочко», «Добрая буренка» и «Народный») используют в производстве крахмал. 

При этом, как отмечают в Роскачестве, ни в одном образце не было выявлено опасной концентрации радионуклидов, тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, а также токсичных бактерий.

По итогам лабораторных испытаний был составлен список высококачественной продукции, в который вошли молочные продукты десяти марок — «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Нежеголь», «Останкинское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Томмолоко» и Parmalat.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество обнаружило следы крабового мяса в крабовых палочках
Роскачество не нашло «паленой» водки
Итоги предновогоднего исследования алкогольного рынка — лучше ожиданий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017