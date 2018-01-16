Роскачество составило рейтинг кефира

Роскачество обнаружило нарушения, в том числе кишечную палочку и плесень, в 19 из 36 образцов самых популярных марок кефира. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно результатам экспертизы, в кефире шести марок — «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Молочные продукты из Дубровки», «Молочный комбинат «Ставропольский», «Солнышко Кубани» и «Околица» — выявлено превышение количества бактерий, а именно кишечной палочки и плесени.

Кроме того, установлено, что пять производителей кефира («Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Деревенское молочко», «Добрая буренка» и «Народный») используют в производстве крахмал.

При этом, как отмечают в Роскачестве, ни в одном образце не было выявлено опасной концентрации радионуклидов, тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, а также токсичных бактерий.

По итогам лабораторных испытаний был составлен список высококачественной продукции, в который вошли молочные продукты десяти марок — «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Нежеголь», «Останкинское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Томмолоко» и Parmalat.

