«Работы будет достаточно»

Действующий состав правительства должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы, сделать всё необходимое для дальнейшего развития страны. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами на следующий день после президентских выборов.

— Президент подписал список поручений по итогам послания Федеральному собранию. В нем есть пункты, относящиеся к компетенции правительства — как действующего состава, работающего до сложения полномочий перед вновь избранным президентом, так и будущего состава, — отметил Дмитрий Медведев на совещании.

По Основному закону России правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Инаугурация главы государства состоится по завершении текущего шестилетнего срока, который начался 7 мая 2012 года.

Согласно поручениям президента, до 15 июля правительство должно обеспечить внесение в законодательство ряда изменений. Необходимо усовершенствовать порядок определения кадастровой стоимости недвижимости, уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц. Также требуется завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан.

Кроме того, правительство должно представить предложения по совершенствованию механизмов социальной помощи населению. При содействии Торгово-промышленной палаты необходимо подготовить предложения об улучшении условий предпринимательской деятельности. В целях поддержки сельхозпроизводителей следует продлить действие льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.

— Прошу вас в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений. Я также только что подписал специальное поручение по линии правительства на эту тему, — отметил премьер-министр.

Дмитрий Медведев сообщил, что уже передал действующему главе государства поздравления от членов правительства по итогам выборов 18 марта. Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов. Он набрал 76,66% голосов после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий.

— Кандидаты, как известно, предлагали разные программы. Вчера люди выбирали, по какой из них будет жить страна. Центризбирком уже заявил, что, по предварительным подсчетам, большинство граждан нашей страны выразило поддержку действующему главе государства — Владимиру Владимировичу Путину. Это значит, что наша страна продолжит развиваться, продолжит двигаться вперед. И работы будет достаточно, — сказал Дмитрий Медведев.

Также на совещании Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о субсидировании ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. Теперь россияне смогут взять кредит до 3,5 млн рублей на покупку такого жилья по ставке 10%. Сейчас она составляет примерно 15%.

— У нас есть неплохая программа льготного автокредитования — принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение. Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых домов, — заявил председатель правительства.

По словам вице-премьера Александра Хлопонина, в бюджете уже предусмотрено 197 млн рублей на эти цели. Он сообщил, что средняя цена каркасного дома из дерева площадью 100–130 кв. м сейчас составляет около 2,5 млн рублей.

Кроме того, Дмитрий Медведев подписал пакет документов о выделении более 10,5 млрд рублей на поддержку медицинской сферы. В частности, 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства будет израсходовано на повышение квалификации врачей.