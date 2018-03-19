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Обострение отношений РФ с Западом не повлияет на формирование кабмина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обострение отношений с Великобританией и некоторыми странами Запада не повлияет на внутренние процессы в России, в том числе на формирование нового правительства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о каком-то существенном влиянии международной повестки на эти темы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, поэтому говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у Путина есть «абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны», и этот план «уже рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых будет в том или ином виде подготовлена такая дорожная карта».

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