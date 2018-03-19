Прямой эфир

IBM представила самый маленький в мире компьютер

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики американского IT-производителя IBM представили самый маленький в мире компьютер. Презентация крошечного чипа с вычислительной мощностью x86 1990 года прошла на конференции IBM Think 2018.

Рассмотреть чип можно только под микроскопом, сообщает Mashable. По словам представителей IBM, размер устройства может быть сравним с кристаллом соли или с блохой. Компьютер был скомпонован из «нескольких сотен тысяч транзисторов», а его себестоимость составляет менее 10 центов. Как сообщает «Ридус», чип в состоянии контролировать, анализировать и обрабатывать данные.

При этом, компьютер не является мощным, но может использоваться для «интернета вещей», то есть для умных холодильников, ламп и других устройств. Специалисты отмечают, что в ближайшие пять лет такие компьютеры будут встраиваться в бытовую технику. О дате запуска производства первого мини-компьютера пока не сообщается. В настоящее время его тестируют инженеры компании.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые научили компьютер распознавать обман в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры попытались заразить почти 300 тыс. компьютеров россиян
В России планируют создать квантовый компьютер за пять лет
Разработка 50-кубитной системы обойдется в 900 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017