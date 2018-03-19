IBM представила самый маленький в мире компьютер

Разработчики американского IT-производителя IBM представили самый маленький в мире компьютер. Презентация крошечного чипа с вычислительной мощностью x86 1990 года прошла на конференции IBM Think 2018.

Рассмотреть чип можно только под микроскопом, сообщает Mashable. По словам представителей IBM, размер устройства может быть сравним с кристаллом соли или с блохой. Компьютер был скомпонован из «нескольких сотен тысяч транзисторов», а его себестоимость составляет менее 10 центов. Как сообщает «Ридус», чип в состоянии контролировать, анализировать и обрабатывать данные.

При этом, компьютер не является мощным, но может использоваться для «интернета вещей», то есть для умных холодильников, ламп и других устройств. Специалисты отмечают, что в ближайшие пять лет такие компьютеры будут встраиваться в бытовую технику. О дате запуска производства первого мини-компьютера пока не сообщается. В настоящее время его тестируют инженеры компании.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые научили компьютер распознавать обман в суде.