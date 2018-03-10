Хакеры попытались заразить почти 300 тыс. компьютеров россиян
Компания Microsoft предотвратила массовую кибератаку на компьютеры почти 400 тыс. пользователей, включая примерно 292 тыс. россиян.
Об этом сообщается в блоге компании.
По ее данным, 6 марта антивирус операционной системы Windows — Windows Dеfendеr Antivirus — заблокировал более 80 тыс. трoянов. Обнаружить вредоносные программы удалось благодаря способности антивируса к поведенческому анализу и возможностям машинного обучения.
Выяснилось, что зафиксированный вирус пытался завладеть компьютерными системами и адаптировать их для добычи криптовалюты Electrоneum.
Помимо пользователей из России, троян также мог навредить компьютерам жителей Турции и Украины.
В конце февраля сообщалось, что специалисты обнаружили в сети новый вирус-вымогатель массового поражения Data Kееper. Программное обеспечение шифрует файлы на компьютерах жертв, требуя выкуп в криптoвалюте.