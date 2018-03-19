Актрисе из «Покровских ворот» стало плохо на избирательном участке

Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая попала в больницу, после того как ей стало плохо на избирательном участке 2759 в столичном районе Раменки. Инцидент произошел вечером 18 марта.

Как передает РЕН ТВ, прибывшие на место медики после осмотра приняли решение о госпитализации актрисы. Сообщается, что Березуцкую доставили в одну из московских клиник, где поместили в отделение хронической сердечной недостаточности. Врачи не исключают, что ей может понадобится хирургическое вмешательство.

Валентина Березуцкая сыграла более 200 ролей в кино. Широкую известность ей принесло участие в фильмах «Покровские ворота», «Летят журавли», «Вечный зов», «Любить по-русски» и многих других.

Ранее сообщалось о том, что госпитализированный 2 марта народный артист России Валерий Гаркалин всё еще остается в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Напомним, у 63-летнего актера было диагностировано воспаление легких.