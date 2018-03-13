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Актер Гаркалин остается в больнице в состоянии средней тяжести

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Советский и российский актёр, народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему остаётся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Он проходит лечение в отделении острых эндотоксикозов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

2 марта артиста перевели из экстренной реанимации в общую.

В конце февраля стало известно о госпитализации актера. 63-летнего Гаркалина с гастролей доставили в Москву из-за воспаления легких.

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