Врачи рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин всё еще остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в понедельник, 19 марта, в НИИ имени Склифосовского.

«Вечером и утром (температура. — Ред.) 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов», — цитирует «РИА Новости» сообщение врачей.

Гаркалин был госпитализирован с воспалением легких, 2 марта его перевели из экстренной реанимации в общую. Ранее сообщалось, что 63-летний артист был снят со спектакля «Страсть Аполлона» и доставлен в Москву.