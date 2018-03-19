Назван возраст самого пожилого избирателя на выборах президента России

Жительница села Заюково Кабардино-Балкарской Республики Нану Шаова стала самым пожилым избирателем в России. На момент выборов президента России её возраст составил 127 лет, 8 месяцев и 3 дня. Об этом сообщили представители Книги рекордов России.

Урну для голосования домой к Нану Шаовой доставили сотрудники местной избирательной комиссии.

Нану Шаова в июле 2017 года стала самым пожилым из ныне живущих людей не только в России, но и в мире, передает НСН. Сертификат рекордсмена победительнице вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Точной даты своего рождения долгожительница не помнит, но знает, что родилась в начале июля. В свидетельстве обязательного пенсионного страхования жительницы РБР стоит отметка «15 июля 1890 года», а в паспорте вместо числа рождения указаны нули.