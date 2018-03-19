Глава ГСУ СК по Москве рассказал об изъятии трех пистолетов при обыске

Глава столичного ГСУ СК РФ Александра Дрыманов в ходе допроса в Мосгорсуде рассказал, что при обыске у него изъяли три наградных пистолета. По его словам, проведенные у него обыски «не оправдали надежд» следствия, указывает телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, он отверг обвинения в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

Чиновник проходит в качестве свидетеля по делу главы УСБ СК РФ полковника Михаила Максименко о получении взятки в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, Максименко вместе с подельником получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашoва (также известен как Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец) и Эдуарда Романова.