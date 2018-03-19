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Несколько рейсов были задержаны в Симферополе из-за тумана

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В понедельник утром туман стал причиной задержки десяти рейсов в аэропорту Симферополь. Три самолета из Москвы ушли на запасные площадки: два в Краснодар и один в Анапу.

«В связи с ограниченной видимостью на аэродроме, вызванной туманом, задерживается пять рейсов на прибытие, и, соответственно, эти же воздушные суда задерживаются на отправление», — цитирует Крыминформ директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игоря Лаптева.

По его словам, прогноз синоптиков дает надежду на скорое улучшение ситуации. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, время задержки рейсов колеблется от получаса до двух часов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит все столичные авиакомпании и организации по обслуживанию и ремонту воздушных судов в связи с массовыми задержками рейсов. Будет дана оценка оснащенности центров управления воздушным движением средствами наблюдения, наличие у них необходимых сертификатов. Предстоит выяснить, прошли ли радиолокаторы техническое обслуживание.

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